Galatasaray'a 2 iyi haber birden

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray bu maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı kırmızılarda Radamel Falcao ve Saracchi fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalara başladı.

Diğer futbolcuların ise koşu, pas ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynadığı kaydedildi.

Marcelo Saracchi'nin tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptığı aktarıldı.

Radamel Falcao'nun ise tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.