Galatasaray'a 2 isimden müjde!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Öte yandan hafif sakatlığı bulunan ve günü tedaviyle geçiren Marcao'nun müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Korona virüs testi negatife dönen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau da kafilede yer aldı.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."