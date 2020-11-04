Galatasaray: 95 - Çankaya Üniversitesi: 90

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Mehmet Keseratar, Önder Yılmaz, Mehmet Onur Sönmez

Galatasaray: Asena Yalçın 6, Williams 25, Cansu Köksal 2, Steinberga 14, Russell 23, Meltem Yıldızhan, Sude Yılmaz 5, Pelin Derya Bilgiç 18, Hruscakova 2

Çankaya Üniversitesi: Zellous 33, White 28, Gizem Yavuz 11, Bahar Öztürk 8, Talbert 10, Özge Karataş

1. Periyot: 24-19

Devre: 52-51

3. Periyot: 76-76

5 faulle çıkan: 39.38 White (Çankaya Üniversitesi)