Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Şahin, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Galatasaray: Barış Ermiş 8, Macon 28, Göksenin Köksal 3, Williams 20, Motum 14, Yiğit Arslan 3, Hunter 7, Ragıp Berke Atar, Ayberk Olmaz 3, Saadettin Donat

GaziantepBasketbol: Tomas 15, Can Uğur Öğüt 9, Simpson 19, Kelly 10, Jaiteh 27, İsmail Cem Ulusoy 5, Orhan Haciyeva 2, Muhammed Doğan Şenli 3

1. Periyot: 23-17

Devre: 45-45

3. Periyot: 60-66