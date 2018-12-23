Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda iki kulübün başkanlarının da izlediği maçı Galatasaray kazandı!

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk çeyreği 25-16'lık üstünlükle geçti.

İkinci periyotta toparlanan ve hücumda daha aktif olan Fenerbahçe Beko bu çeyrekte 22 sayı üretmesine rağmen devreye 43-38'lik skorla geride girdi.

Kısır geçen üçüncü çeyrekte Galatasaray 16, Fenerbahçe Beko ise 14 sayı üretti ve son periyoda 59-52'lik skorla geçildi.

Galatasaray, son periyotta farkın 3'e kadar düştüğü anlarda özellikle Nigel Hayes ile bulduğu sayılarla farkı yeniden 10'a kadar çıkardı.

Son 1,5 dakikaya 10 sayı farkla önde giren sarı-kırmızılılar mücadeleden 84-74'lük skorla kazandı!

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede tribünlerin önemli kısmını doldurarak takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların ısınmaya çıkmasıyla birlikte sevgi gösterilerinde bulundu.

BAŞKANLAR MAÇI İZLEDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmayı, kulüp başkanları tribünde takip etti.

Salona öncelikle Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ardından da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç geldi.

"ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN" KAMPANYASINA DESTEK

Galatasaray Kulübü, derbi öncesinde "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak için bir organizasyon düzenledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde GSStore stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven alan sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuların ısınmaya çıktıkları sırada bu ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verdi.

Toplanan ürünler, "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.

FENERBAHÇE TARAFINDAN YOKSUN ÇIKTI

Fenerbahçe Beko, Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde taraftarından yoksun kaldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisini kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca salonda takip edemedi.

GÖKSENİN'E SEVGİ, SİNAN GÜLER'E İSE TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, kaptanları Göksenin Köksal'a sevgi gösterisinde bulunurken, eski takım kaptanları Sinan Güler'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, parkeye çıkmasının ardından uzun süre alkışladıkları Göksenin'i, sık sık tribünlere çağırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ısınmaya çıkan eski takım kaptanları Sinan Güler aleyhine tezahürat yaptı.

Sinan, uzun yıllar sarı-kırmızılı ekipte görev yaptıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe Beko'nun yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE BEKO, YABANCI KONTENJANINA TAKILDI

Fenerbahçe Beko, Galatasaray karşısında yabancı kontenjanı sebebiyle 3 oyuncusundan yoksun sahaya çıktı.

Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic, Türkiye'de uygulanan 5 yabancı kontenjanı sebebiyle, Galatasaray karşısında Luigi Datome, Nicolo Melli ve Erick Green'i kadroya dahil etmedi.

Sarı-lacivertliler, yabancı hakkını Nikola Kalinic, Jan Vesely, Joffrey Lauvergne, Marko Guduric ve Kostas Sloukas'tan yana kullandı.