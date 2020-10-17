Galatasaray: 75 - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 57

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Orkun Yurttaş, Mustafa Candemir Tabak

Galatasaray: Asena Yalçın 9, Williams 18, Pelin Derya Bilgiç 6, Steinberga 23, Alarie 6, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz, Hruscakova 6, Meltem Yıldızhan 5, Simge Tokmak, Melisa Eroğlu, Mısra Albayrak

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz, Nihan Demirkol 4, Hanusova 10, Atkins 15, Cannon 21, Naile Çırak, Sera Özelçi 2, Gizem Sezer 5, Şuğranur Hatice Sönmez, Baric

1. Periyot: 18-6

Devre: 39-23

3. Periyot: 60-41