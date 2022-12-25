Galatasaray 662 gün aradan sonra lider!

Nef Stadı'nda 40 bin 935 taraftar önünde yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, girdiği birçok pozisyondan yararlanamadı. Aradığı golü 15. dakikada Bafetimbi Gomis ile bulan Galatasaray, 37. dakikada aynı oyuncu ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.