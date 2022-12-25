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Galatasaray 662 gün aradan sonra lider!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı. Sarı-Kırmızılılar, 662 gün aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu

Giriş: 25.12.2022 - 21:44 | Güncelleme: ABONE OL
AA / HABERTURK.COM

  • Galatasaray Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u mağlup ederek 662 gün aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu. 

  • Nef Stadı'nda 40 bin 935 taraftar önünde yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, girdiği birçok pozisyondan yararlanamadı. Aradığı golü 15. dakikada Bafetimbi Gomis ile bulan Galatasaray, 37. dakikada aynı oyuncu ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

  • İkinci yarıda takımlar, uzun süre net gol pozisyonuna girmekte zorlandı. İstanbulspor, maçın 82. dakikasında Mehmet Yeşil'in kaydettiği golle farkı bire indirdi. Son dakikalarda Galatasaray kalesinde baskı kuran sarı-siyahlılar, aradığı golü bulamadı. Sahasından çıkmakta zorlanan sarı-kırmızılılar ise üstünlüğünü korudu ve maçtan 2-1 galip ayrıldı.

  • LİGDE 662 GÜN ARADAN SONRA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

    Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 661 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu.

    Ligde son olarak 2020-2021 sezonunun 28. haftasını Beşiktaş'ın önünde averajla lider kapatan Galatasaray, 66 maç haftası ve 661 gün sonra ilk kez bir haftayı lider tamamladı.

  • LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

    Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

    Ligde son mağlubiyetini 10. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, 11. haftada Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, sonraki karşılaşmalarda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş'ı 2-1, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

    Son olarak İstanbulspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, kazandığı son 4 maçta 13 gol atarken sadece 2 gol yedi.

    Galatasaray, bu süreçte 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak resmi müsabakalarda 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

  • GOMİS, LİGDE 6 GOLE ULAŞTI

    Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları sarstı.

  • İlk 6 haftada 4 kez gol sevinci yaşayarak sarı-kırmızılı ekibin sezona iyi başlamasında büyük rol oynayan 37 yaşındaki santrfor, İstanbulspor filelerini de 2 kez havalandırarak ligdeki 6. golünü kaydetti.

  • Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol atarak bu sezonki gol sayısını toplamda 8'e yükseltti.

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