Galatasaray 42 gün sonra puan aldı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçı 1-1 berabere bitti. Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. (7 mağlubiyet, 5 beraberlik) Domenec Torrent takımının başındaki ilk puanını elde etti.

Ligde son olarak 25 aralık 2021'deki Antalyaspor maçında 3 puan alan Galatasaray, 42 gün sonra Alanyaspor karşısında puanla tanıştı. Sarı kırmızılı takım bu süreçte ligde dört maçı arka arkaya kaybetmişti.