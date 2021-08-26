Galatasaray 4. kez gruplarda

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda 1-1’in rövanşında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştığı Danimarka ekibi Randers’ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa Ligi’nde gruplara kaldı.

Aslan, UEFA Avrupa Ligi’nde statü değişikliği yapılıp, grup maçları oynanmaya başladıktan sonra ilk kez 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti. Sarı-kırmızılılar 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da gruplara kalmasından sonra bu sezon 4. kez gruplarda yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak organizasyonla belli olacak.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."