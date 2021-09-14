Galatasaray, 3. formasını tanıttı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır." denildi. İşte o forma:

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