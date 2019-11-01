Galatasaray’da galibiyet hasreti Çaykur Rizespor maçıyla bitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Real Madrid’e 1-0, ligde de deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Rizespor galibiyetiyle rahat bir nefes aldı.

Aslan, bu hafta Avrupa’da Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı müsabaka öncesinde moral bulmuş oldu.