Galatasaray: 100 - Bellona Kayseri Basketbol: 92

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Turgut Işık, Muhammet Mustafa Akıllıoğlu

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 23, Sude Yılmaz 10, Asena Yalçın 15, Steinberga 26, Russell 21, Cansu Köksal 3, Hruscakova, Holingsvorth 2, Mısra Albayrak

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 27, Ayşegül Günay Aladağ 8, Harrigan 7, Brown 15, Harris 24, Miljkovic 8, Esra Ural Topuz 3, Zeynep Öykü Kalbisağde, Sevgi Tonguç

1. Periyot: 29-18

Devre: 49-34

3. Periyot: 69-60

Normal süre: 85-85

Galatasaray bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde ederken, Kayseri ekibi ise 12. kez mağlup oldu.