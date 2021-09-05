Galatasaray, hazırlık maçında eski yıldız oyuncusu Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta'ya 3-1 mağlup oldu.

30' B. de Nooijer (k.k.)

84' Jefte Betancor

87' Ely Fernandes

90+2' Ganea (P)