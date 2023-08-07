Galatarasay'ın Play-off rakibi hangi takım?
Zalgiris karışında almış olduğu 3-2'lik galibiyetin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, bu turu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turuna düşecek. Futbolseverler play-off turunda temsilcimiz Galatasaray'ın karşısında hangi takının olduğuna dair araştırmalara başladılar. Konu ile ilgili olarak detaylar haberimizde...
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Temsilcimiz Galatasaray'ın Zalgiris karşısında almış olduğu galibiyetler ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ljubljana ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takımın bu turu geçememesi durumunda play-offlarda muhtemel rakibi merak ediliyor.
GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?
Yapılan kura çekimi ile bereber temsilcimiz Galatasaray'ın play-off rakibi belli oldu. İşte, detaylar...
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GALATASARAY'IN PLAY-OFF'LARDA RAKİP KİM OLACAK?
Sarı kırmızılıların Ljubljana ile yapılacak olan maçı kaybetmesi durumunda olası rakibi Karabağ-Helsinki eşleşmesinin kazananı olacak
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PLAY-OFF'LAR NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
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GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Sergio, Barış Alper, Mertens, Kerem, Halil.