Temsilcimiz Galatasaray'ın Zalgiris karşısında almış olduğu galibiyetler ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ljubljana ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takımın bu turu geçememesi durumunda play-offlarda muhtemel rakibi merak ediliyor.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Yapılan kura çekimi ile bereber temsilcimiz Galatasaray'ın play-off rakibi belli oldu. İşte, detaylar...