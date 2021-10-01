Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisini 1 Ekim 2021 Cuma günü karşıladığın açıkladı. Bulgaristan’ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı geminin 57 yolcusunun seyahatlerini tarihi yarımada manzarası ile karşılandıkları İstanbul’da tamamlayacakları aktarıldı.
Bir gece Galataport İstanbul’da kalacak geminin, 2 Ekim’de uzun bir aradan sonra Galataport İstanbul’dan gemiye binecek 69 yeni yolcusunu kabul ederek bir sonraki rotasına doğru yola çıkacağı öğrenildi.
Yapılan açıklamaya göre, kruvaziyer sektöründe, seyahatlerin başlangıç ve bitiş noktası olan limanlar “ana liman” olarak tanımlanıyor. Seyahatine ana limandan başlayıp bitiren kruvaziyer yolcuları, günübirlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcamasına ek olarak konaklama ve uçuş harcaması yapıyor.
Mürettebat dahil toplam 150 yolcusuyla Bulgaristan’a doğru yola çıkmadan önce, 1 Ekim’de SeaDream II gemisinde devlet erkanı, kamu davetlileri ve Galataport İstanbul yöneticilerinin bulunduğu plaket ve karşılama töreni düzenlendi. Amerika menşeili SeaDream II gemisi 105 metre uzunluğunda ve 110 yolcu kapasitesine sahip. Gemide seyahat eden yolcuların uyrukları ABD, İngiltere ve Kuzey Avrupa’dan oluşuyor.
Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, projede ağırladıkları bu ilk yolcu gemisiyle ilgili olarak, "Pandeminin yol açtığı erteleme ve iptaller, dünya genelinde aşılanmanın artışıyla ortadan kalkmaya başlıyor. Gemilerimizi daha sık göreceğimiz, farklı ülkelerden, farklı sınıflarda kruvaziyerlerin demirleyeceği bir yıl olacağını ümit ediyoruz. Galataport İstanbul’a gelecek her yolcu ve mürettebat hem ekonomik hem de sosyal anlamda ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu hedefliyoruz. Her turist ülkesine döndüğünde 4 kişiye Türkiye ziyaretinden söz etse, her sezon milyonlarca insana erişmiş olabiliriz. Kruvaziyer yolcuları şehre diğer yollardan gelen turistlere oranla alıveriş ve yeme içmeye yaklaşık 8 kat daha fazla döviz harcıyor" dedi.
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