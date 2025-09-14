Galata Kulesi’nde milli maç heyecanı

Türkiye Millî Basketbol Takımımızın final maçı heyecanı, ülkemizin en önemli simgelerinden biri olan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Galata Kulesi’ne yansıtılacak.

Almanya ile oynanacak final müsabakası için millî takımımıza destek olmak ve bu tarihi atmosferde coşkuyu paylaşmak üzere sporseverler Galata Kulesi önünde buluşacak.

Final maçı yansıtması, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.00’de İstanbul Galata Kulesi’nde gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu özel etkinlik, sporu ve tarihi bir araya getirerek unutulmaz bir atmosfer sunacak.