Galata Kulesi TEKNOFEST'in ışığıyla parladı

Zamana atıf yapılarak hazırlanan özel gösterimde, her bir kum tanesinde medeniyetimizin yüksek değerlerine duyulan hasret dile getirildi ve bu hasretin TEKNOFEST ile giderildiği vurgulandı.

Köklerden göklere uzanan yolculuk, Hezarfen Ahmed Çelebi’nin cesur adımıyla başladı, ay yıldızlı kırmızı montlu gençlerin “Gelecek Bizi Bekler” inancıyla bugünlere taşındı ve TEKNOFEST İstanbul’da görkemli bir finale kavuştu.

Galata Kulesi’nin duvarına yansıtılan ve İstanbullulardan büyük ilgi gören tanıtım filminde Türkiye’nin sosyal medya platformu NSosyal’in arayüzü de tarihte ilk kez kulenin taşlarına yansıtılarak bir ilke imza atıldı. İstanbul’un kalbindeki bu görsel şölen, 16-17 Eylül akşamlarında da İstanbullularla buluşmaya devam edecek.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA TEKNOFEST SÜRPRİZİ

TEKNOFEST heyecanı bununla da sınırlı kalmıyor. Festival, 16 Eylül akşamı İstanbul Boğazı’nda unutulmaz bir sürprize hazırlanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne lazerle yansıtılacak olan “Benimle TEKNOFEST’e gelir misin?” daveti, gökyüzünü aydınlatacak ve İstanbullulara eşsiz bir görsel şölen yaşatacak.

Türkiye’nin teknoloji ve bilim yolculuğunda en büyük adımlarından biri olan TEKNOFEST, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda “Sen Geleceksin Diye” mottosuyla kapılarını açıyor. Tüm Türkiye ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler, geleceğe birlikte kanat açmak için bu büyük buluşmaya davet ediliyor.