Yenileme çalışmaları tamamlanan Galata Köprüsü trafiğe açıldı
Galata Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yenileme çalışmasının ardından çift yönlü araç ve yaya trafiğine açıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den (İBB) yapılan açıklamaya göre, Eminönü ve Karaköy'ü birbirine bağlayan köprüdeki çalışmalar planlanan tarihten önce sona erdi.
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Köprü, 29 yıl sonra ilk kez yapılan bakımın ardından dün akşam çift yönlü araç ve yaya trafiğine açıldı.
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Köprünün, "derz değişimi ve asfalt yenileme inşaat" çalışmasıyla yenilenerek olası İstanbul depremine karşı direncinin artırılması planlandı.
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Yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarıldığı çalışmalar kapsamında yağmur suyuna karşı köprüyü koruyan yalıtım tabakası yenilendi.
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Baskül sistemine fazla ağırlık yaptığı için sorun oluşturduğu tespit edilen gereksiz ağırlıklar kaldırıldı. Ayrıca çelik köprü tabliyesinde uygun ve güneşte erimeyen "trinidad asfalt" kullanıldı.
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Köprü, planlanandan 5 gün önce kullanıma açıldı.
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