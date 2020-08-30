Galata Köprüsü'nde "Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor" sergisi açıldı

Sergiyi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Erdem, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız birlikte gezdi.
Sergiyi gezdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulanan Yerlikaya, milletçe Zafer Bayramı'nın 98. yılını kutladıklarını hatırlattı.
Bu şanlı zaferi armağan eden İstiklal Harbi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anan Yerlikaya, "Büyük Millet Meclisimizin saygıdeğer üyeleri, kahraman ordumuzun tüm askerlerini, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum. İstanbullu hemşehrilerimizin, aziz milletimizin Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum." dedi.
Yerlikaya, sergiyi açan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teşekkür etti.
- "Zaferlerimizi kutlayacağız, şehitlerimizi anacağız"
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız ise millet olarak kazandıkları önemli bir zaferin bayramını, coşkusunu ve gururunu birlikte yaşadıklarını belirtti.
Bu toprakların nasıl şehit kanıyla sulanıp vatan olduğunu geçmişe baktıklarında hep birlikte gördüklerini anlatan Yıldız, "Zaferlerimizi kutlayacağız, şehitlerimizi anacağız, vatanı bize emanet edenleri saygıyla yad edeceğiz." diye konuştu.
Serginin, bu zaferlerin, toprağı vatan kılanların unutulmaması ve milletçe bu coşkunun yaşanması için hazırlandığını vurgulayan Yıldız, sergideki fotoğrafların altına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta bu zaferi anlattığı bölümleri koyduklarını söyledi.
Yıldız, "Buradan geçen misafirlerimize bir kartpostal vermek suretiyle bir hatıra sunmak istedik." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Yıldız, Vali Yerlikaya ve diğer protokol üyelerine kartpostal hediye ederek, sergiye katılımlarından dolayı şükranlarını sundu.
- Ziyaretçilere özel nostaljik kartpostal
Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un akıllarda kalan kareleriyle tarihe kısa bir yolculuk yapma imkanı bulacak. Ayrıca sergiyi ziyaret eden misafirlere günün hatırasını yaşatan özel hazırlanmış nostaljik kartpostal hediye edilecek.
Kartpostal dağıtımı serginin açık kaldığı zaman diliminde devam edecek.
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