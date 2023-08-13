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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da trafik yoğunluğu! Galata Köprüsündeki çalışma trafiğe neden oldu

        Galata Köprüsü'ndeki bakım çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu

        İstanbul'da Galata Köprüsü'nde başlatılan bakım-onarım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 15:08
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galata Köprüsü'nde başlatılan bakım-onarım çalışması nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

        • 2

          Derz değişimi ve asfalt yenileme faaliyetlerinin ilk aşamasının gerçekleştirileceği Karaköy-Eminönü istikametinin beton bariyer ve dubalarla saat 01.00 itibarıyla araç geçişine kapatılmasının ardından ekiplerin çalışması başladı.

        • 3

          Köprünün Eminönü yönünün çalışma nedeniyle kapatılması, trafikte yoğunluğa neden oldu, uzun araç kuyrukları oluştu.

          Eminönü-Karaköy istikametindeki araç ve yaya trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmazken tramvay hattı da iki yönde seferlerini sürdürüyor.

        • 4

          Sürücülerden Hakan Kesik, çalışma nedeniyle oluşan trafikten olumsuz etkilendiklerini belirterek, "Herkese geçmiş olsun. Burası çok kullandığım bir güzergahtı. Trafikten etkileneceğiz. Uyarı levhalarını yeni gördüm ben de. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.

        • 5

          Taksi şoförü Bilal Ergun da trafiğin taksi şoförlerini olumsuz etkileyeceğini anlatarak, "Trafik bizi bayağı etkileyecek. Sabah akşam trafiğin içindeyiz. Şimdi trafik daha çok kilitlenecek ama sonunda daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

        • 6

          Sürücülerden Erol Şanlıer de "Burayı bugün kapatmışlar haberimiz yoktu. Bu yolu döndük, rezillik bu. Daha 20 gün çekeceğiz bu trafiği." dedi.

          Sürücü Kenan Yaşatan ise trafikten olumsuz etkilendiklerini dile getirerek, köprünün daha sağlam olması için yapılan çalışmaların insanlar adına faydalı olduğunu söyledi.

        • 7

          İBB tarafından gerçekleştirilecek Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek.

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