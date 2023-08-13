Sürücülerden Erol Şanlıer de "Burayı bugün kapatmışlar haberimiz yoktu. Bu yolu döndük, rezillik bu. Daha 20 gün çekeceğiz bu trafiği." dedi.

Sürücü Kenan Yaşatan ise trafikten olumsuz etkilendiklerini dile getirerek, köprünün daha sağlam olması için yapılan çalışmaların insanlar adına faydalı olduğunu söyledi.