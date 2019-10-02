02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yapımcılığı Levent Cengizhan'ın üstlendiği yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu senaryosunu Ayberk Çınar'ın yazdığı başrollerini Ali Sunal, Onur Atilla, Sarp Bozkurt, Gürgen Öz ve Bihter Dinçel'in paylaştığı 'Hareket Sekiz'in galası yapıldı.
'Hareket Sekiz'de sakar bir polisi canlandıran Ali Sunal, iddialı bir film çektiklerini belirterek, "Sezon başlıyor, güzel iddialı filmlerin vizyona giriyor. Biz de ilklerden olalım dedik. İzleyiciyi çok özledik. O yüzden türünün en iyilerinden bir komedi - aksiyon filmiyle karşısındayız. Biz bebeğimizi doğurduk, büyüktük. Artık söz izleyicide" dedi. Filmde Rus mafya liderini canlandıran Gürgen Öz, filmle ilgili görüşlerini "Sezonu açan proje olduğumuz için çok mutluyuz. Seyircinin içi rahat olsun biz çok eğlendik, izleyiciler de gelsin eğlensin" sözleriyle dile getirdi.Ali Sunal
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre Hareket Sekiz'in galasında akciğer kanserinden vefat eden Tarık Ünlüoğlu anıldı. Film öncesinde Ünlüoğlu'nun Ali Sunal ile birlikte rol aldığı filmleri ve röportajlarından kısa kesitler gösterildi. Sunal, babası gibi gördüğü Tarık Ünlüoğlu için hazırlanan görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamadı. "Ben 10 -15 senedir Tarık ağabey olmadan hiçbir özel günümü hiçbir mutluluğumu hiçbir üzüntümü yaşamıyordum. Onsuz ilk defa bu gala oldu. Hayatta olsa sağlığı yerinde olsa gelirdi. Beni ne mutlu, ne üzüntülü anımda yalnız bırakmadı. 'Benim Annem Bir Melek'te onun oğlunu oynamaktan gurur duyuyorum. Onun yokluğu çok hissedilecek.Bihter Dinçel
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