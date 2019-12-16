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İstanbul Modern’in eğitim programlarını desteklemek, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla düzenlenen Gala Modern, 14 Aralık Cumartesi akşamı Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleşti.
10 YILDA 554 BİN ÇOCUK VE GENCE ÜCRETSİZ SANAT EĞİTİMİ
İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, 10. yılını geride bırakan Gala Modern’in geleceğin sanatseverlerinin yetişmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.Eczacıbaşı, “İlk günkü heyecan ve kararlılıkla sürdürdüğümüz Gala Modern, tüm dünyadan sanatçı ve davetlilerin destekleriyle uluslararası bir kimlik kazandı. O günden bugüne, müze çatısı altında eğitim ve atölyelere katılan çocuk ve gençlerimiz artık sanatsever birer yetişkin oldu. Gala Modern sayesinde yılda 50 bin, 10 yılda 553 bin çocuk ve gencimiz 1000’in üzerinde eğitim programına katıldı. Gala Modern Destek Yarışı’na 10 yılda Türkiye ve dünyadan 102 sanatçı, 116 yapıt bağışladı” dedi.
Eczacıbaşı konuşmasında, Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Levent Çalıkoğlu, Banu Çarmıklı, Şeli Elvaşvili, Melkan Gürsel, Cem Hakko, Banu İpeker, Esra Özsüer, Maya Portakal Bitargil, Okşan Atilla Sanön, Rana Erkan Tabanca ve Taha Tatlıcı’dan oluşan İstanbul Modern Kültür Elçileri’ne geceye verdikleri destekten dolayı tek tek teşekkür etti.
11 SANATÇICIC EN GÜNCEL VE KARAKTERİSTİK YAPITLARI
Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yaptığı gecede, müzenin eğitim program ve faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla Maya Portakal Bitargil yönetiminde destek yarışı gerçekleştirildi. 10. yıla özel destek yarışında Türkiye ve dünyadan sanatçıların yapıtları koleksiyonerlerle buluştu.
İstanbul Modern’in koleksiyonunda çalışmaları bulunan Manuel Çıtak, Ahmet Elhan, Selma Gürbüz, Nilbar Güreş, Ahmet Doğu İpek, Gülsün Karamustafa, Alicja Kwade, Onur Mansız, Hans Op De Beeck, Jorinde Voigt, Jérôme Zonder’in bağışladıkları yapıtlar Gala Modern Destek Yarışı’nda yer aldı.
Gala Modern’deki destek yarışında müzenin eğitim projelerine 2 milyon 435 bin TL katkı sağlandı.
GENÇ SALI İÇİN DESTEK ÇAĞRISI
Gecede ayrıca 18-25 yaş arası yaklaşık 20 bin gence her salı günü ücretsiz müze deneyimi sunan Genç Salı projesine İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu ve Kenan Doğulu tarafından destek çağrısı yapıldı. Gençler bu projeyle 2020 yılında her salı sergilerin yanı sıra sanatçı ve tasarımcı atölyelerine, söyleşilere, film gösterimlerine ücretsiz katılabiliyor.
KENAN DOĞULU'DAN PERFORMANS
İhtimaller Projesi ile “Aşk Oyunu”, “Gelinim”, “Can Bebeğim”, “Baş Harfi Ben” gibi hit parçalarından oluşan seçkiyi caz müziğiyle bambaşka bir boyuta taşıyan Kenan Doğulu, Türkiye’nin önde gelen usta caz müzisyenlerinden oluşan orkestrası eşliğinde unutulmaz bir konsere imza attı. Çocukların sanat eğitimine destek olan Doğulu'ya piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Mehmet İkiz, trompette Şenova Ülker, saksafonda Engin Recepoğulları, trombonda Aycan Teztel, vokalde Duygu Soylu eşlik etti.
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