KIZININ ADINI DA AÇIKLADI



Çocukları ve eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayınlayan 36 yaşındaki oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Tatlı ailem... Bundan daha minnettar, mutlu ve yorgun olamazdım. Hepimiz Daniella'nın ailemize katılmasından dolayı çok heyecanlıyız.



Gal Gadot, mesajını "Hepinize sevgi ve sağlık gönderiyorum" sözleriyle sonlandırdı.