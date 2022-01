"O AN İNANILMAZ"



2008'den bu yana iş insanı Yaron Varsano ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu "Çok büyülü bir şey. Dürüst olmak gerekirse, her zaman epidural aldığım için çok acı verici değil. Hayat yarattığınızı hissettiğiniz tam o an, inanılmaz." ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Alma, 4 yaşındaki Maya ve 8 aylık Daniella adında üç kızı olan Gal Gadot, migrenlerle boğuştuğu ve kendini iyi hissetmediğinden hamileliğin kendisi için daha zor olduğunu söyledi.