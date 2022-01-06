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Gal Gadot: Mümkün olsa haftada bir doğururum

'Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot, ebeveynlik ve doğumla ilgili tecrübeleri için samimi açıklamalarda bulundu. "Yapabilseydim haftada bir doğururdum." diyen Gadot, anne olmanın "büyülü bir şey" olduğunu ifade etti 

06.01.2022 - 18:25 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Canlandırdığı 'Wonder Woman' karakteriyle ünlenen üç çocuk annesi oyuncu Gal Gadot, annelik sevgisini ve doğum yapmanın kendisi için ne kadar büyülü olduğunu anlattı.

  • TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

    36 yaşındaki yıldız, Instyle Dergisi'nin Sert Kadınlar konulu şubat sayısı için verdiği söyleşide, çocuk doğurmakla ilgili tecrübelerini paylaştı. Doğum yapmayı sevdiğini, eğer fırsatı olsa bunu daha sık yapacağını açıklayan Gadot, "Yapabilseydim haftada bir doğururdum." dedi.

  • "O AN İNANILMAZ"
     
    2008'den bu yana iş insanı Yaron Varsano ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu "Çok büyülü bir şey. Dürüst olmak gerekirse, her zaman epidural aldığım için çok acı verici değil. Hayat yarattığınızı hissettiğiniz tam o an, inanılmaz." ifadelerini kullandı.

    10 yaşındaki Alma, 4 yaşındaki Maya ve 8 aylık Daniella adında üç kızı olan Gal Gadot, migrenlerle boğuştuğu ve kendini iyi hissetmediğinden hamileliğin kendisi için daha zor olduğunu söyledi.

  • Gadot, "Hamilelikler benim için zorlu... Hasta hissediyorum ve migrenim oluyor. Rahat hissetmiyorum." diye konuştu. Hollywood yıldızı, çocuk doğurmanın yanı sıra üç kızı söz konusu olduğundan ne kadar korumacı davrandığına da değindi. Aktris, kızlarının, yaşamının mümkün mertebe mahrem tutmaya çalıştığı bir yönü olduğunu açıkladı.

  • Gal Gadot, "Mümkün mertebe mahrem tuttuğumdan emin olduğum tek şey onlar. Saf, güvende ve koruma altında kalmalarını istiyorum. Çok şey paylaşıyorum. Herkesin ilişki kurabileceği veya bir şeyler öğrenebileceği deneyimlerden geçtiysem, bunun harika olduğuna inanıyorum." dedi.

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