"HİÇ BU KADAR ZORLUK YAŞAMAMIŞTIM"

Durumlar korkunç görünüyor. Gerçeküstü anlar yaşıyoruz ama evlerdeyiz ve kaliteli vakit geçirmeye çalışıyoruz.

Hiç bu kadar zorluk yaşamamıştım ama aynı zamanda gelecek için de umut doluyum.