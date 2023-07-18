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        GAİN'in yeni yönetim kurulu oluşturuldu

        GAİN, farklı sektörlerden alanının en başarılı isimlerini bir araya getirerek yeni bir yönetim kurulu oluşturdu

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 16:14
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        Yeni yönetim kurulu oluşturuldu
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        Kısa bir süre önce RAMS Grubu bünyesine katılan dijital yayın platformu GAİN, yeni yayın dönemine hazırlanırken farklı sektörlerden alanının en başarılı isimlerini bir araya getirerek yeni bir yönetim kurulu oluşturdu.

        Buna göre, GAİN’in yeni yayın döneminde yönetim kurulu başkanlığını, başarılı birçok dizi ve filmin yapımcılığını yapan, bu alanda pek çok stratejik girişimi yöneten Ferat Bilgin üstlenecek.

        Kurul üyeleri arasında Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur; akademisyen yazar Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan; Ranini TV’nin kurucusu, yazar Rânâ Denizer; Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci; blockchain, yapay zekâ ve metaverse alanlarında dünya çapında önemli ödüller alan girişimlerin kurucusu Kadir Kurtuluş; iletişimci ve yapımcı Dr. Cemalettin Kömürcü ve yazar, tarih araştırmacısı Behice Özdemir gibi başarılı ve alanında öncü isimler bulunuyor.

        GAİN Medya’nın kurucu ekibindeki isimlerden biri olan ve yeni dönemde de CEO olarak görevine devam eden Salih Aksu da içerik stratejisine ve hedeflere yön verecek olan yönetim kurulunda yer alan isimlerin başında geliyor.

        GAİN Medya yeni yayın döneminde çok konuşulacak isimlerle, sevilen formatlarla, yepyeni dizi ve film projeleriyle ekranlara gelirken, farklı kitlelere hitap eden güçlü içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkacak.

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        #Ferat Bilgin
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