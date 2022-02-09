"SEN SAÇLARINDAN VE KİRPİKLERİNDEN ÇOK DAHA FAZLASISIN!"

Bir takipçisi 50 yaşındaki yıldızın paylaşımına "Sen harikasın ve boyun eğmezsin. Seni tanıdığım için çok mutluyum." yorumunu yazdı. Bir başkası da "Sen saçlarından ve kirpiklerinden çok daha fazlasın. Gail, insanlar senin kim olduğunu ve yaptığın harika şeyleri biliyor." diyerek, Porter'a destek verdi.

Porter gibi alopesi hastalığıyla mücadele eden bir takipçisi de "Kaşlarımı kaybetmek, başıma gelen en kötü şeydi. Şimdi kaşlarımın yarısı yeniden çıktı. Alopesi bazen zorluyor insanı. Saçlarımı kaybedeli altı yıl oldu ve hala benim üzerimdeki etkisi aynı." dedi.