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Gail Porter: Kaşlarım ve kirpiklerim de gitti!

2005 yılından beri halk arasında 'saçkıran' olarak bilinen 'alopesi' hastalığı ile mücadele eden ve saçları dökülen oyuncu Gail Porter, artık kaşlarını ve kirpiklerini de kaybettiğini açıkladı 

09.02.2022 - 12:21 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İskoç TV ünlüsü, model, oyuncu ve sunucu Gail Porter, 2005 yılında kariyerinin en parlak döneminde halk arasında 'saçkıran' olarak bilinen 'alopesi' hastalığı nedeniyle bir gecede saçlarını kaybetmişti. Porter, o dönem yapımcılar tarafından peruk takması istendiğinde mesleğini de bir kenara iterek kısa bir sarsıntının ardından tekrar hayata dönmüştü. Ancak ünlü isim, geçtiğimiz gün hastalığının yeniden nüksettiğini duyurdu.

  • Sosyal medya hesabından konuya illişkin açıklama yapan Porter, bu kez 'alopesi' yüzünden kaşlarının ve kirpiklerinin de döküldüğünü söyledi. Ünlü isim, paylaşımında kendisi gibi bu hastalıkla mücadele edenlere ders olacak şekilde bir mesaj yayınladı.

  • "HİÇBİR ŞEY BENİ YIKAMAZ!"

    Gail Porter, "Kaşlarım ve kirpiklerim yine döküldü. Ama aslında hiçbir şey beni yıkamaz. Ben şanslı bir insanım. Dünyada milyonlarca daha önemli sorun var." diye yazdı. Porter'ın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve mesaj geldi.

  • "SEN SAÇLARINDAN VE KİRPİKLERİNDEN ÇOK DAHA FAZLASISIN!"

    Bir takipçisi 50 yaşındaki yıldızın paylaşımına "Sen harikasın ve boyun eğmezsin. Seni tanıdığım için çok mutluyum." yorumunu yazdı. Bir başkası da "Sen saçlarından ve kirpiklerinden çok daha fazlasın. Gail, insanlar senin kim olduğunu ve yaptığın harika şeyleri biliyor." diyerek, Porter'a destek verdi.

    Porter gibi alopesi hastalığıyla mücadele eden bir takipçisi de "Kaşlarımı kaybetmek, başıma gelen en kötü şeydi. Şimdi kaşlarımın yarısı yeniden çıktı. Alopesi bazen zorluyor insanı. Saçlarımı kaybedeli altı yıl oldu ve hala benim üzerimdeki etkisi aynı." dedi. 

  • "DURUMU KABULLENDİ"

    Öte yandan 2005'in sonbaharında bir gecede saçlarını kaybeden ünlü yıldıza doktorlar "Strese bağlı alopesi hastalığı" teşhisi koydular. Ancak Gail Porter bu teşhise "Eğer stres insana bunu yapsaydı, Londra'daki insanların yüzde 80'i tamamen kel olmalıydı." diyerek itiraz ettmişti. Porter, daha sonra da durumunu kabullenmişti.

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