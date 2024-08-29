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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gabriel Paulista: Takıma çabuk adapte olmama şaşırdım - Futbol Haberleri

        Gabriel Paulista: Takıma çabuk adapte olmama şaşırdım

        İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 mağlup ederek adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdıran Beşiktaş'ın defans oyuncusu Gabriel Paulista, maçın ardından, "Bu kadar çabuk adapte olmayı beklemiyordum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 23:38 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:38
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        "Takıma çabuk adapte olmama şaşırdım"
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        Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, 5-1'lik Lugano galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORDUK"

        Gabriel Paulista yaptığı açıklamada, "İlk maç için defansif olarak iyi değildik. 3 gol yemiştik. Ama iki ayaklı maçlarda deplasmanda berabere kalmak kötü değil. Bugün ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Maçın önemini biliyorduk. Buna göre davrandık. Çok iyi mücadele ettik. Bir sonraki maça kadar kısa bir zaman var ama bu akşam kutlama zamanı diyebiliriz." dedi.

        "BU KADAR ÇABUK ADAPTE OLMAYI BEKLEMİYORDUM, ŞAŞIRDIM"

        Tecrübeli savunmacı, "Bu kadar çabuk adapte olmayı beklemiyordum. Ailem ve ben bu konuda şaşırıyoruz. Her şey harika gidiyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım böyle devam eder." ifadelerini kuulandı.

        "PAZAR GÜNÜNE KADAR DİNLENEĞİZ"

        Gabriel Paulista ayrıca, "Böyle devam edeceğiz, az hata, çok doğru işler. Ligde ve Avrupa'da iyi işler yapmak istiyoruz. Pazar günkü maça kadar dinleneceğiz ve iyi hazırlanağız. Milli araya kadar süreyi iyi değerlendirip yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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