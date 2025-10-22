Gabriel Paulista: Kaybettiğimizde bir oyuncuyu suçlayamayız

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın stoperi Gabriel Paulista, açıklamalarda bulundu.

"KAYBETTİĞİMİZDE BİR OYUNCUYU SUÇLAYAMAYIZ"

Paulista, takım olarak sorumluluk almaları gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kişilik koymamız, topu çok oynamamız gerekiyor. Sorumluluk almalıyız. Beşiktaş'ın rakibinin kim olduğu önemli değil, her maç elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Futbol beraber oynanan bir oyun. Takım kazandığında bir kişi kazanmaz, herkes beraber kazanır. Takım kaybettiğinde de herkes beraber kaybeder. Bir maç kaybettiğimizde bir oyuncuyu suçlayamayız. Bir oyuncu kötü oynadığında bu söylenmeli ama herkes takım olarak birlikte kaybettiğimizi bilmeli ve kimseyi suçlamamalı."