        Beşiktaş Gabriel Paulista: Kaybettiğimizde bir oyuncuyu suçlayamayız - Beşiktaş Haberleri

        Gabriel Paulista: Kaybettiğimizde bir oyuncuyu suçlayamayız

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Gabriel Paulista, 2-0'lık Konyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimizde bir oyuncuyu suçlayamayız" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 23:08 Güncelleme: 22.10.2025 - 23:08
        "Kaybettiğimizde bir oyuncuyu suçlayamayız"
        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın stoperi Gabriel Paulista, açıklamalarda bulundu.

        "KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        Deneyimli futbolcu, galibiyetin yanı sıra gol yememelerinin de önemli olduğunu vurguladı:

        "Çok önemli deplasmanda kazanmak. Daha da önemli olan gol yememek. Son maçlarda gol yedik, bu kez gol yemedik. Takımı kutluyorum, önümüzdeki maçlarda kazanarak devam etmek istiyoruz."

        "KAYBETTİĞİMİZDE BİR OYUNCUYU SUÇLAYAMAYIZ"

        Paulista, takım olarak sorumluluk almaları gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Kişilik koymamız, topu çok oynamamız gerekiyor. Sorumluluk almalıyız. Beşiktaş'ın rakibinin kim olduğu önemli değil, her maç elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Futbol beraber oynanan bir oyun. Takım kazandığında bir kişi kazanmaz, herkes beraber kazanır. Takım kaybettiğinde de herkes beraber kaybeder. Bir maç kaybettiğimizde bir oyuncuyu suçlayamayız. Bir oyuncu kötü oynadığında bu söylenmeli ama herkes takım olarak birlikte kaybettiğimizi bilmeli ve kimseyi suçlamamalı."

        Habertürk Anasayfa