Gabriel Paulista: Büyük bir zafer kazandık

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın stoperi Gabriel Paulista, galibiyeti değerlendirdi.

Hedeflerinin 3.'lük olduğunu belirten Paulista, "Büyük bir zafer kazandık ve bunu kutlamalıyız. Her oyuncuyu tebrik ediyorum. Sezon boyunca çok hata yaptık. Bunlar bizi cezalandırdı. Bu yüzden istediğimiz yerde değiliz ligde. Her maça final olarak bakmalıyız. Önümüzdeki yıl çok daha güçlü sezona başlamalıyız. 4 maçımız kaldı. En büyük hedefimiz üçüncülük. Bunun üzerine gitmeliyiz. Derbiyi kazanmak çok önemli. Bu galibiyeti teknik heyete, çalışanlarımızı ve taraftarımıza armağan ediyorum." dedi.

"MASUAKU'YU TEBRİK EDİYORUM"

Masuaku'nun alışık olmadığı bir pozisyonda çok iyi oynadığının altını çizen Paulista, "Arthur'u tebrik ediyorum. Kendisi için yeni bir pozisyondu, bu yeni pozisyonda çok iyi oynadı. Kendisiyle maçtan önce konuşmuştum. Hocamız, sakatlıklar olduğu için savunmada, Emirhan oynayamıyor sakat, Felix de döndü. Arthur çok iyi oynadı. İlk yarıda gol olabilecek birçok pozisyonu engelledi. Bize çok yardımcı oldu. Bize çok yardımcı oldu. Çok büyük bir galibiyet aldık bugün." ifadelerini kullandı.