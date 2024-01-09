Gabriel Attal Fransa'nın en genç başbakanı oldu

RTL radyo ve BFM TV'nin Salı günü bildirdiğine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel

Macron Salı günü Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı yeni başbakan olarak seçti.

34 yaşındaki Attal, Fransa'nın en genç ve eşcinsel ilk başbakanı olarak tarihe geçti.

BORNE İSTİFA ETMİŞTİ

Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğu, Macron'un da kabul ettiği belirtilmişti.

Macron, Başbakan Borne'un istifasına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Borne'a ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmişti.

Borne'un, Fransız ulusuna hizmet eden çalışmalarının örnek teşkil ettiğini kaydeden Macron, "Devlet kadınları cesareti, sorumluluğu ve kararlılığı ile projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim." ifadesini kullanmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.