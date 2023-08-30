Gabon'da asker yönetime el koydu, başkentte silah sesleri duyuldu
Orta Afrika ülkesi Gabon'dan bir grup asker, yönetime el koyduğunu açıkladı. Başkent Librevil'de silah sesleri duyuldu.
Orta Afrika ülkesi Gabon'dan bir grup asker, yönetime el koyduğunu açıkladı. Başkent Librevil'de silah sesleri duyuldu.
Ordu subayları ulusal televizyondan yaptıkları açıklama yönetime el koyduklarını duyurdu ve Başkan Ali Bongo'nun kazandığı ilan edilen seçim sonuçlarını iptal edeceklerini söylediler. Bongo'nun devrilmesiyle ailesinin 53 yıllık iktidarı sona erecek.
12 asker televizyona çıkarak seçim sonuçlarını iptal ettiklerini ve "cumhuriyetin tüm kurumlarını" feshedeceklerini duyurdu.
Askerlerden biri Gabon 24 televizyon kanalınsa yaptığı açıklamada, "Mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik." dedi.
Bongo, babası Omar'ın 2009 yılında ölmesiyle iktidara geldi.