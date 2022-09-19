Para dolu 4 valizle yakalandı

Ulusal basındaki haberlere göre, Gabon’dan Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Brazavil’e geçmeyen çalışan Ndama'nın valizlerinde 1,5 milyon dolardan fazla para ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ndama, Franceville'deki polis karakoluna götürüldü.

Ndama, gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için potansiyel adaylardan biri olarak gösteriliyordu.