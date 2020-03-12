İtalya’da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A’ya da sıçradı. Serie A ekiplerinden Samdporia'nın formasını giyen 28 yaşındali İtalyan futbolcu Manolo Gabbiadini'nin koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandı! Sampdoria'dan yapılan açıklamada, “Oyuncunun hafif ateşi var ama iyi gidiyor. Kulüp olarak belirtilen tüm prosedürleri gerçekleştiriyoruz” ifadeleri yer aldı. 28 yaşındaki santrfor, 8 Mart’ta seyircisiz oynanan Verona maçında forma giymişti.

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Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827’yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462’ye ulaştı.