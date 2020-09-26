İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 “Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu” kapsamında; Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari’de 2, Şırnak’ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

OPERASYONA ŞEHİT MAHMUT TOP İSMİ VERİLDİ

Güvenlik birimlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyona 11 Eylül’de Van Çatak’ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top’un ismi verildi.