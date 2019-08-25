25 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'nın yer aldığı G7 Zirvesi devam ediyor.
G7 Zirvesi'nin ikinci gününde ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Donald Tusk uluslararası güvenlik ve ekonomi konulu oturuma katıldı.
Suriye, İran, Brexit, Libya ve Amazon'daki orman yangınları da zirvede görüşülecek konuların arasında yer alıyor.
— G7 France (@G7) August 25, 2019
MACRON'A İRAN GÖREVİ
Reuters'ın Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan kaynaklara dayandırdığı habere göre, G7 ülkelerinin liderleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İran ile görüşmeler yapması ve mesaj iletmesi için görev verdi.
Buna göre, G7 zirvesinde alınan kararları Emmanuel Macron yönetimi, Tahran'a iletecek ve Körfez'deki tansiyonu düşürmek için adımlar atacak.
Öte yandan konuyla ilgili LCI'a bir açıklama yapan Macron, "Ortak olarak İran'a ne söylemek istediğimiz konusunda anlaştık" ifadelerini kullanırken, "Herkes bir çatışmadan kaçınmak istiyor. Donald Trump da bu konuda oldukça netti" şeklinde konuştu.
Konuyla ilgili konuşan bir diğer isim olan ABD Başkanı Donald Trump ise, Macron'un İran'a mesaj iletmesiyle ilgili bir tartışma yapmadıklarını belirtirken, Macron ve Abe'nin İran konusundaki çabalarını desteklediğini söyledi.
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