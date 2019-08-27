Fransa'nın Biarritz şehrinde bir araya gelen liderler, küresel güvenlik, iklim değişikliği ve ticaret hakkında birçok meseleyi masaya yatırdı. Aile fotoğrafında ise bazı detaylar dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump'ı yanağından sıcak bir şekilde öpmesi görenleri şaşırttı.

2017'deki ilk karşılaşmalarında Emmanuel Macron'dan 24 yaş büyük olan Brigitte Macron'a pot kırarak, "Çok iyi durumdasın... Güzel" demiş olan Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de samimi görüntü sergiledi.

Ancak Melania Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile verdiği pozlar herkesi gölgede bırakarak sosyal medyayı salladı. Sosyal medya kullanıcıları arasında pek çok paylaşıma ve yorumlara neden olan fotoğrafta, 'yakışıklı' kabul edilen Kanada Başbakanı ile aralarında sık sık evliliklerinin kötü olduğu yönünde haberler çıkan First Lady'nin öpüşmesi sırasında 73 yaşındaki Donald Trump'ın yüzünün asık olduğu görüldü.

KAPANIŞ KONUŞMALARIYLA ZİRVE TAMAMLANDI

Ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron yaptığı konuşmada ilk önce İran ile yaşanan krize değinerek, "İki şey bizim için çok önemli: İran hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olmamalı ve bu durum hiçbir zaman bölgesel istikrarı tehdit etmemelidir" dedi.

Macron ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin herhangi bir liderle bir araya gelerek bu konu hakkında konuşmaya açık olduğunu aktardı. İran ile konu hakkında görüşmelerin devam ettiğine işaret eden Macron, "Henüz hiçbir şey belirlenmedi ve işler hala kırılgan, ancak teknik tartışmalarla birlikte gerçek bir ilerleme başladı" ifadesini kullandı.

Ruhani'yi, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya getirmeye çalıştığını duyuran Macron, "İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif'e yüz yüze ve Cumhurbaşkanı Ruhaniye telefonda telefonla söylediğim şey; Başkan Trump ile görüşmeyi kabul ederse, bir anlaşmaya varılabileceğine ikna olabilirim. Umarım, önümüzdeki haftalarda, bu görüşmelere dayanarak, Ruhani ve Trump arasında bir zirve yapmayı başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

"İRAN'I YENİDEN ZENGİN YAPMAK İSTİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Zarif’in zirveye sürpriz davetli olarak katılmasına gafil avlandığını söyleyerek resmi programı el vermediği için Zarif ile görüşemediğini kaydetti. 2015 yılında İran ile imzalanan anlaşmadan çekilen Trump, nükleer bir anlaşma üzerine İran'la görüşmeye açık olduğunu ve rejim değişikliği aramadığını söyledi. Trump, "Gerçekten iyi bir İran'a bakıyorum, gerçekten güçlü, rejim değişikliği aramıyoruz" dedi ve ekledi "Ve İran'ı tekrar zengin hale getirmek istiyoruz, zengin olmalarına izin verin, iyi yapmalarına izin verin" dedi.