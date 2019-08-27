27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa'nın Biarritz şehrinde bir araya gelen liderler, küresel güvenlik, iklim değişikliği ve ticaret hakkında birçok meseleyi masaya yatırdı. Aile fotoğrafında ise bazı detaylar dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump'ı yanağından sıcak bir şekilde öpmesi görenleri şaşırttı.
2017'deki ilk karşılaşmalarında Emmanuel Macron'dan 24 yaş büyük olan Brigitte Macron'a pot kırarak, "Çok iyi durumdasın... Güzel" demiş olan Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de samimi görüntü sergiledi.
Ancak Melania Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile verdiği pozlar herkesi gölgede bırakarak sosyal medyayı salladı. Sosyal medya kullanıcıları arasında pek çok paylaşıma ve yorumlara neden olan fotoğrafta, 'yakışıklı' kabul edilen Kanada Başbakanı ile aralarında sık sık evliliklerinin kötü olduğu yönünde haberler çıkan First Lady'nin öpüşmesi sırasında 73 yaşındaki Donald Trump'ın yüzünün asık olduğu görüldü.
KAPANIŞ KONUŞMALARIYLA ZİRVE TAMAMLANDI
Ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron yaptığı konuşmada ilk önce İran ile yaşanan krize değinerek, "İki şey bizim için çok önemli: İran hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olmamalı ve bu durum hiçbir zaman bölgesel istikrarı tehdit etmemelidir" dedi.
Macron ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin herhangi bir liderle bir araya gelerek bu konu hakkında konuşmaya açık olduğunu aktardı. İran ile konu hakkında görüşmelerin devam ettiğine işaret eden Macron, "Henüz hiçbir şey belirlenmedi ve işler hala kırılgan, ancak teknik tartışmalarla birlikte gerçek bir ilerleme başladı" ifadesini kullandı.
Ruhani'yi, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya getirmeye çalıştığını duyuran Macron, "İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif'e yüz yüze ve Cumhurbaşkanı Ruhaniye telefonda telefonla söylediğim şey; Başkan Trump ile görüşmeyi kabul ederse, bir anlaşmaya varılabileceğine ikna olabilirim. Umarım, önümüzdeki haftalarda, bu görüşmelere dayanarak, Ruhani ve Trump arasında bir zirve yapmayı başarabiliriz" ifadelerini kullandı.
"İRAN'I YENİDEN ZENGİN YAPMAK İSTİYORUZ"
ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Zarif’in zirveye sürpriz davetli olarak katılmasına gafil avlandığını söyleyerek resmi programı el vermediği için Zarif ile görüşemediğini kaydetti. 2015 yılında İran ile imzalanan anlaşmadan çekilen Trump, nükleer bir anlaşma üzerine İran'la görüşmeye açık olduğunu ve rejim değişikliği aramadığını söyledi. Trump, "Gerçekten iyi bir İran'a bakıyorum, gerçekten güçlü, rejim değişikliği aramıyoruz" dedi ve ekledi "Ve İran'ı tekrar zengin hale getirmek istiyoruz, zengin olmalarına izin verin, iyi yapmalarına izin verin" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!