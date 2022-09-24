G7 ülkelerinden "düzmece referandumlara" kınama

Almanya, ABD, Britanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri ile Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için başlatılan referandumları şiddetle kınadı.
AA'nın haberine göre; yapılan ortak yazılı açıklamada, "Rusya'nın saldırısına maruz kalan Ukrayna'nın statüsünü değiştirmek için sahte bir bahane yaratmak üzere kullanılmaya çalışılan düzmece referandumları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada referandumun Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği, uluslar arasında hukukun üstünlüğü ilkesiyle taban tabana zıt düştüğü vurgulandı.
"Düzmece referandumların" hiçbir yasal etkisi ya da meşruiyeti olmadığı, Rusya'nın sınırları zorla değiştirme çabalarına sürekli olarak direnen Ukrayna halkının iradesinin meşru bir ifadesini hiçbir şekilde temsil etmediği kaydedildi.
"SÖZDE İLHAKI ASLA TANIMAYACAĞIZ"
G7 ülkelerinin, söz konusu bölgelerin Rusya'ya sözde ilhakını da asla tanımayacakları belirtildi.
Kısmi seferberlik ve sorumsuz nükleer açıklamalar da dahil olmak üzere, Rusya'nın kasıtlı olarak gerilimi tırmandırıcı adımlar atmasını esefle kınayan G7 ülkeleri, tüm diğer ülkelere Rusya'nın uluslararası hukuk ihlallerine sahte bir kılıf uydurma girişimi olan bu düzmece referandumları kesin bir dille reddedilmesi çağrısında bulundu.
Rusya'nın Ukrayna topraklarının statüsünü değiştirmeye yönelik yasa dışı girişimlerine siyasi veya ekonomik destek sağlayan Rusya içindeki ve dışındaki kişi ve kuruluşlara daha fazla ekonomik maliyet yüklenilmesine hazır olunduğu vurgulandı.
Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, kendini savunmak ve kendi geleceğini seçmek için ihtiyaç duyduğu desteği sağlama konusundaki kararlılığın sürdürüldüğüne işaret edilerek, "Ukrayna'ya mali, insani, askeri, diplomatik ve hukuki destek sağlamaya devam edeceğiz. 25 Ekim'de Berlin'de düzenlenecek olan Ukrayna'nın Toparlanması, Yeniden İnşası ve Modernizasyonu konulu konferans da dahil olmak üzere ülkenin yeniden inşa çabalarını ilerleteceğiz. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında kararlılıkla duracağız." ifadelerine yer verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!