Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme talebinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "G-7 enerji bakanlarının hepsi, bunun mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık bir ihlali (olacağı) konusunda tamamen hemfikir." dedi.
Habeck, G7 enerji bakanlarıyla çevrim içi yapılan toplantıdan sonra Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin, Rusya ile yapılan enerji sözleşmelerine saygı gösterilmesini istediklerini ifade etti.
"Rusya'nın doğal gaz ödemelerini ruble ile yapması talebi kabul edilemez" ifadesini kullanan Habeck, bu plandan etkilenen şirketlere "Putin'in talebini yerine getirmemesi" çağrısı yapacaklarını bildirdi.
Habeck, "G7 enerji bakanlarının hepsi, bunun mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık bir ihlali (olacağı) konusunda tamamen hemfikir." ifadesini kullandı.
23 Mart'ta ABD ve AB'ye mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirten Putin, doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.
Batılı ülkelerin, Rus varlıklarını dondurarak gayrimeşru adımlar attığını vurgulayan Putin, "Batı, aslında kendi para birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes dolar ve avro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilemeyebileceğini biliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Putin, Rusya'nın ihracatta ödemeleri dolar ve avro ile almasının anlamsız olduğuna işaret ederek, "ABD ve AB'ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri dolar, avro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir anlam ifade etmediği açıktır. Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." demişti.
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