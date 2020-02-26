G5 Sahel Zirvesi'nde teröre karşı iş birliği vurgusu öne çıktı

26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed O. Cheikh Ghazouani'nin ev sahipliği yaptığı ve 6'ıncısı düzenlenen zirveye Mali Cumhurbaşkanı lbrahim Boubacar Keita , Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Yusuf, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore katıldı.
Zirvenin kapanışında Sahel bölgesindeki terör ve güvenlik sorunu, Libya meselesi, G5 Sahel'in organizasyon yapısı ve finansmanı konularına ilişkin ortak bildiri yayımlandı.
Bildiride, bölgede güvenlik güçlerini, sivilleri, sosyoekonomik yapılar ile ibadet yerlerini hedef alan saldırıların ülke liderleri tarafından sert şekilde kınandığı belirtildi.
- İmam, kanaat önderi ve ulemaların barışa katkısı
Liderlerin, Sahel'deki barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasının teşvik edilmesine olan bağlılıklarını teyit ettiklerinin, üye ülkelerce bölgedeki istikrarın sağlanmasına yönelik ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeydeki çabaları memnuniyetle karşılandığının aktarıldığı bildiride, Afrika kıtasında temsiliyeti yüksek imam, kanaat önderleri ve ulemaların İslam'ın barış mesajı ile silahlı grupların yaydığı terör ve şiddet arasındaki ayrımın fark edilmesindeki rollerinin önemi vurgulandı.
Bildiride, ayrıca üye ülkelerin bölgedeki terör sorununu bitirmede kararlı olduğu ve terörle mücadelede iş birliğini güçlendirme, ortak mücadele yürütülmesinin yanı sıra bilgi paylaşımı ve kaynakların kullanılmasındaki taahhütlerini yenilediğinin altı çizildi.
- Libya krizi Sahel bölgesi için tehdit
G5 Sahel bölgesinde güvenliğin bozulmasından kaynaklanan 'daha önce benzeri görülmemiş insani krizi aşmada' uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyulduğunun belirtildiği bildiride, ülke liderlerinin Birleşmiş Milletler (BM) bildirisinin 7'inci şartı uyarınca G5 Sahel Ortak Gücü'nün sürdürülebilir fonlardan yararlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) çağrıda bulunduğuna işaret edildi.
Liderlerin, Libya krizi konusunda endişelerini dile getirdiği ve uluslararası toplumun barışın yeniden tesis edilmesi hususunda gösterdiği çabanın kayda değer bulunduğunun kaydedildiği bildiride, tehlikeye soktuğu uyarısında bulunuldu.
Bildiride, Pau, Brüksel, Abuja'daki düzenlenen G5 Sahel zirvelerinde alınan kararların uygulanmasına yönelik desteklerin devam etmesi ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin kabul ettiği bölgedeki terörün bitirilmesine ilişkin 5 yıllık (2020-2024) eylem planının hayata geçirilmesinin önemi de kaydedildi.
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