Biden ile Macron büyük krizi konuştu!

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa ile aralarında krize yol açan Avustralya, İngiltere, ABD (AUKUS) denizaltı anlaşması nedeniyle yaşanan gerilimin ardından İtalya'nın başkenti Roma'daki Fransa'nın Vatikan Büyükelçiliği'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilk kez yüz yüze görüştü.
"FRANSA, EN ESKİ, EN SADIK VE EN İYİ MÜTTEFİK"
AA'da yer alan habere göre basına kapalı yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Fransa'nın "en eski, en sadık ve en iyi" müttefikleri olduğunu söyledi. Biden, Fransa ile yaşanan AUKUS krizine ilişkin ise "Bu konuyu ele alış biçimimiz beceriksizceydi. Bunu çok büyük bir gururla yapmadık" dedi.
"FRANSA, ÇOK DEĞERLİ ORTAĞIMIZ"
Söz konusu anlaşmadan Fransa'nın önceden bilgisi olduğunu düşünerek hareket ettiğini aktaran Biden, "Fransa çok çok değerli bir ortağımız" değerlendirmesinde bulundu.
MACRON: "GELECEĞE BAKMALIYIZ"
Macron, büyükelçilikte Biden'i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ve önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı. "Denizaltı krizinden" sonra ortak çalışma başlattıklarını ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirdiklerini ifade eden Macron, bundan sonra geleceğe bakmak gerektiğinin altını çizdi.
HİNT-PASİFİK BÖLGESİNDE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
Macron, son haftalarda yapılan çalışmaların ve bugünkü görüşmenin Avrupa'nın egemenliği ve savunmanın mahiyetine açıklık getirdiğini belirtti. NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek istediklerini dile getiren Macron, görüşmede Hint-Pasifik bölgesinde iş birliği yapma iradesini dile getirdiğini kaydetti.
Macron, Sahel bölgesinde terörle mücadele konusunda Biden'in aldığı kararlardan memnuniyet duyduğunu vurguladı.
"KRİZDEN SONRA SOMUT KARARLAR ALDIK"
"(Denizaltı krizinden sonra) Somut kararlar aldık ve bunlar eylem ve inisiyatiflerle desteklendi. Bu da bir güven süreci başlattı. Birçok konuda iş birliği güçlendirilecek" ifadesini kullanan Macron, Biden ile açıklık getirilmesi gereken konuları görüştüklerini belirtti.
AUKUS ANLAŞMASI NEDİR?
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından 16 Eylül’de düzenlenen sanal ortamdaki toplantıda imzalanan AUKUS güvenlik anlaşması ile Avustralya'nın en az 8 nükleer enerjili denizaltıya sahip olması planlanıyor.
AUKUS anlaşmasının imzalanmasıyla Avustralya ve Fransız Naval Group tarafından 2016 yılında imzalanan ve 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören, 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 65.5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşme iptal edilmişti.
"İHANET, SIRTIMIZDAN VURULDUK"
Anlaşmaya imza koyan üç ülkenin isimlerinin İngilizce kısaltmasından oluşan AUKUS anlaşmasından dolayı Avustralya’nın ülkesiyle yaptığı anlaşmayı iptal etmesini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "sırtımızdan vurulduk" ifadesini kullanmıştı.
Bakan Drian, Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.
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