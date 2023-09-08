G20 Zirvesi Hindistan'da başlıyor

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G20 Liderler Zirvesi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, 9-10 Eylül'de başlıyor. Zirveye katılmak üzere liderler Hindistan'a hareket etmeye başladı.

Zirveye ev sahipliği yapacak ana bina olan Bharat Mandapam ve çevresinde hazırlıklar tamamlandı. Merkezin yakınındaki cadde ve sokaklar G20 logolu ışıklandırmalar ile aydınlatıldı.

RUSYA, ÇİN VE İSPANYA LİDERLERİ KATILMAYACAK Zirveye Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping katılamayacak. G-20 Zirvesi'ne katılmak için dün öğleden sonra COVID-19 testi yapılan Başbakan Sanchez'in test sonucunun da pozitif çıktığı açıklandı. Başbakanlık kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Sanchez'in sağlık durumunun iyi olduğu ve Madrid'deki konutunda çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Sanchez'in, 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağı belirtildi. REKLAM

LİDERLER İLE BİREBİR GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre G20 Liderleri, zirvede "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 liderleriyle bir araya gelmesi, ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması da öngörülüyor. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.