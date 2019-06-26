26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hafta sonunda Japonya'da, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının gölgesinde yapılacak olan G20 zirvesinin taslak bildirgesi küresel ekonomik büyümenin güçlenmesi için serbest ticarete ağırlık vermesi çağrısını içerecek. Japon basınında yer alan taslak bildirgenin ayrıntılarına göre, zirveye ev sahipliği yapan Japonya, küresel ticarette korumacılığı reddeden ifadelere karşı olan ABD ile uluslararası ticarette daha fazla gerilime karşı olan diğer ülkeler arasında ortak zemin oluşturmaya çalışacak.
ORTAK İRADE KOYMAK ZORLAŞIYOR
ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşı küresel finans piyasalarında baskı yarattığı gibi küresel ekonominin yavaşlamasına karşı koymaya çalışan G20 liderlerinin ortak irade ortaya koymasını zorlaştırıyor. Zirve esnasında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki ülke arasındaki ticaret savaşına son vermek için yapılan ancak açmaza giren müzakereleri de ele alacak.
KÜRESEL EKONOMİNİN İTİCİ GÜCÜ
Asahi gazetesinde yer alan bildirge taslağına göre G20 ülkeleri serbest ticaret ve teknolojik inovasyonun yaygınlaştırılmasının küresel ekonominin iki temel itici gücü olduğuna dikkat çekecek. Taslak bildirge, ayrıca güçlü ekonomik büyümenin daha geniş bir tabana yayılması için ülkelerin "olumlu bir döngü" yaratmasının öneminin altını çizecek. Taslak bildirgede kullanılan ifadeler, korumacı ticaret politikalarının yayılmasını önleyecek bir metin isteyen bazı Avrupa ülkelerinin taleplerini yansıtıyor.
GEÇEN YILKİ BİLDİRGEDEN ÇIKARILMIŞTI
Gelişmiş ve gelişmekte olan 20 büyük ülkenin oluşturduğu G20 grubu, küresel finansal krizle mücadele için 2008 yılında
yaptığı ilk toplantıdan beri her bildirgede korumacı politikalar ile mücadele edilmesi çağrısında bulunuyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin baskısı sonucu geçen yılki zirve bildirgesinden bu ifade çıkarıldı. Geçen yılki zirveden bu yana "korumacılık" G20 toplantılarda ele alınamayan bir konu oldu. Trump yönetimi Çin ve diğer ülkelere getirdiği gümrük vergilerine getirilen eleştirilere karşı son derece sıkı bir tutum izliyor. Zirveden üç hafta önce yapılan G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısının bildirgesinde ise korumacı politikalara karşı bir ifade yer almadı.
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