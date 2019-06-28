28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi, Cuma günü Osaka'da başlıyor. İki gün sürecek zirvede liderler, dünya gündemindeki önemli konuları ele alacak. İHA'nın haberine göre; dört ana başlıkta gerçekleştirilecek oturumlarda, "küresel ekonomi, ticaret ve yatırım", "dijitalleşme ve yenilik", "kalkınma ve kadınların rolü" ve "çevre ve enerji" konuları ele alınacak.
ERDOĞAN'IN YOĞUN GÜNDEMİ
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için dün Osaka'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliğin ilk gününde de yoğun gündemine devam edecek. İlk olarak resmi karşılama ve aile fotoğrafı çekim törenine katılması beklenen Erdoğan, ardından G20 liderlerinin katılacağı dijital ekonomi temalı bir yan etkinliğe katılacak. Söz konusu toplantının ardından "küresel ekonomi, ticaret ve yatırımlar" oturumuna katılım göstermesi beklenen Erdoğan'ın sonrasında ise dijital ekonomi ve yapay zeka konularının ele alınacağı "Yenilik" temalı oturuma katılması bekleniyor. Erdoğan'ın akşam saatlerinde ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etmesi bekleniyor. Erdoğan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump ile de bir araya gelecek. Görüşmelerin ana gündem maddesini S400 savunma sistemleri ve F35 savaş uçaklarının alım süreci oluşturacak.
ABD VE ÇİN GERİLİMİ MASADA OLACAK
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gerçekleştirmesi beklenen görüşmenin ise, iki ülke arasında yaşanan ticaret savaşlarında yapıcı bir adımın atılmasına vesile olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan zirvede serbest ticaretin desteklenmesi konusundaki görüşlerini daha önce dile getiren Japonya Devlet Başkanı Şinzo Abe'nin, zirvenin kapanış bildirgesinde "serbest ticaret" vurgusunun yer almasını istediği, ancak Trump'ın bu konuda çekimser kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Başbakan Abe ve Trump'ın cuma sabahı zirve öncesinde gerçekleştirecekleri ikili görüşmede, Abe'nin Trump'tan zirvenin başarılı geçmesi konusunda destek isteyeceği kaydedildi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Osaka Fuar Merkezi geldi
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