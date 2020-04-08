G20 enerji bakanları olağanüstü toplanıyor!

08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığını yaptığı G20, üye ve davetli ülkelerin, enerji piyasalarında istikrar sağlamak, böylece küresel ekonomiyi geliştirmek adına cuma günü video konferans yoluyla toplantı yapacağını duyurdu.
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, G20 ülkelerinin enerji bakanları, düzenlenecek toplantıda, davetli ülkelerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel organizasyonlarla birlikte Korona salgınının küresel enerji piyasaları üzerinde yarattığı etkiyi hafifletmeye çalışacak.
Bu gelişme, petrol konusunda yapılan bakanlar düzeyindeki görüşmelerle ve Suudi Arabistan'ın perşembe günü, yani G20 enerji bakanları zirvesinden bir gün önce "OPEC+" grubunun video konferans yoluyla toplanması çağrısıyla eş zamanlı olarak meydana geldi.
Dünya şu sıralar, enerji fiyatlarındaki düşüşe karşılık arz fazlasına ve talep daralmasına bir çözüm bulma arayışında. "OPEC+" toplantısının geçtiğimiz pazartesi günü yapılması planlanıyordu ancak 9 Nisan'a ertelendi. Ertelemeyle ilgili olarak uluslararası ajanslara açıklama yapan kaynaklar, bunu "OPEC+" da dahil olmak üzere bütün üreticilerle temasa geçmek için daha fazla zaman tanımak olarak açıkladılar.
OPEC'ten bir kaynak, geçtiğimiz cuma "Reuters'a" yaptığı açıklamada "OPEC+"ın üretimi küresel olarak 10 milyon varil dolayında azaltmaya dönük bir anlaşmayı tartıştığını beyan ederken Rus Enerji Bakanlığı Sözcüsü de, Rusya'nın "OPEC+" toplantısına katılımını teyit ettiğini açıkladı.
Piyasalarda petrol fiyatları yükselirken ham petrol üreticisi büyük devletlerin, Korona salgını yüzünden talebin azalmasıyla üretimi düşürecek bir anlaşmaya varması beklentisi var. Analistler ise beklenenden büyük bir küresel durgunluk olabileceği, bunun da üretimin daha fazla düşürülmesini gerektirebileceği uyarısında bulunuyorlar.
Üretimi azaltma anlaşmasının çökmesinin ardından ham petrole yönelik küresel talep yüzde 30 -günlük 30 milyon varil- azalmıştı. ABD'nin ise üretimin koordineli şekilde düşürülmesine katılım gösterip göstermeyeceği soru işareti.
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