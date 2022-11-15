G20'de ikili görüşme trafiği

Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı. Liderlere yüz yüze görüşme imkanı da sunan zirvede önemli ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

ZİRVEDE İKİLİ GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesini değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, iki taraftan yapılan açıklamalarda ikili, küresel ve bölgesel sorunların ele alındığının ifade edildiğini belirtti. Çınar, "Bu toplantının devamının, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelecek ay Washington D.C.'ye beklenen ziyaretiyle devam edeceğinin sinyallerini alıyoruz" dedi.

CIA Direktörü Burns ile Rusya İstihbarat Başkanı Narışkin’in Ankara'daki görüşmesini de yorumlayan Ali Çınar "Biden yönetimi Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında dengeli bir politika izlediğini biliyor. ABD, Türkiye'nin tahıl koridoru, esir değişimi gibi konularda, Ukrayna ve Rusya arasında yapılan müzakerelerdeki rolünü biliyor ve bu konuda yapabileceklerini önemsiyor" şeklinde konuştu.

Zirve öncesi yapılan bir diğer kritik görüşme de ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşti. Çınar bu görüşme ile ilgili "ABD ile Çin arasında inişli çıkışlı bir ilişki göreceğiz. İki taraf da kendi yolunda rekabet ederek devam edecek ama en azından diyalog kapısının olması önemli" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK, DİJİTAL DÖNÜŞÜM, ENERJİ

Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde öne çıkan başlıklara da değinen Ali Çınar "Endonezya zirveye uzun zamandır hazırlanıyor. Teması şu; 'Beraber toparlanalım, beraber güçlenelim.' Bu çerçevede de ağırlıklı olarak bilhassa küresel sağlık, dijital dönüşüm ve enerji konuları ana başlıklar" dedi. Zirve Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde gerçekleştiriliyor. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Batı ve NATO müttefikleri tarafından çok soğuk karşılandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ise 'Bana daha fazla destek olun' mesajı verdi" şeklinde konuştu.