Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Borsa Fuzul GYO halka arzı başarıyla tamamlandı - Borsa Haberleri

        Fuzul GYO halka arzı başarıyla tamamlandı

        Fuzul GYO, 20-21 Temmuz'da Halk Yatırım ve İntegral Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fuzul GYO halka arzı başarıyla tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilen halka arz, bireysel ve kurumsal yatırımcı kategorisinde ilgi gördü. Böylece Fuzul GYO, halka arz olan GYO şirketleri arasında "en yüksek bireysel katılımcı sayısına ulaşan GYO" ünvanının sahibi oldu.

        Fuzul GYO, halka arz sürecini 1 milyon 326 bin 874 yatırımcıyla tamamladı. Bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama sürecinde toplam talep sayısı 1 milyon 369 bin 504'e ulaştı. Şirket, bu talebin 1 milyon 326 bin 756'sını karşıladı.

        Halk Yatırım ve İntegral Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arzda, satışa sunulan 91 milyon 860 bin TL nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti.

        REKLAM

        Buna göre, Fuzul GYO'nun halka arz büyüklüğü 817 milyon 554 bin TL'ye ulaştı. Başarıyla tamamlanan halka arz; yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 4,3 katı oranında talep geldi.

        Halka arz edilen şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 8,90 TL fiyat ve FZLGY kodu ile gelecek günlerde işlem görmeye başlayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, talep toplama sürecinde yatırımcıların gösterdiği ilginin kendilerini çok gururlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Halka arzımıza yurt içi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının 3 katı, yurt içi kurumsal yatırıcılardan ise yine planlanan tahsisat tutarının 4,3 katı talep geldi ve sonuçta şirketimizin 1 milyon 326 bin 874 yeni ortağı oldu. Bireysel yatırımcının ilgisini çekmek halka arz olan bir şirket için çok önemli. Tüm yatırımcılara ve yeni ortaklarımıza Fuzul GYO'ya gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi bir anlamda bize gösterilen güvenin teyidi. Bu güvene layık olmak için aynı motivasyonla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        Trafik magandaları dehşet saçtı!
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Obama çiftinin aşçısı gölde ölü bulundu
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Bugün tüm gözler Fed'de
        Bugün tüm gözler Fed'de
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!