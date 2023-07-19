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        Haberler Emlak Fuzul GYO halka açılıyor - Emlak Haberleri

        Fuzul GYO halka açılıyor

        Fuzul GYO, halka arz için SPK onayını aldı. Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, "Gayrimenkul sektöründeki deneyimimizi halkımızla paylaşacağız. Çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve ulaşılabilir projelerimizin sayısını artırıp hem gayrimenkul hem de sermaye piyasaları yatırımcılarının ilk tercihi olacağız" dedi

        Ahmet Hamdi Girgin
        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 19.07.2023 - 12:45
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        Fuzul GYO halka açılıyor
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        Fuzul GYO’nun halka arzında sona gelindi. Sermaye Piyasası Kurulu, Fuzul GYO’nun halka arzına onay verdi. Fuzul Holding, geçen yıl aldığı stratejik bir kararla gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Fuzul Yapı’nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na (GYO) dönüşüm için SPK’ya başvurmuş, 2023 yılının mart ayında ise ilk onayını almıştı. Bu gelişmenin ardından halka arz çalışmalarına başlayan Fuzul GYO, Borsa İstanbul’a katılacak.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre Fuzul GYO, "FZLGY" hisse koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek ve hisse fiyatı 8,90 lira olarak satışa sunulacak. Halka arz için talep toplama tarihleri ise 20-21 Temmuz tarihleri olarak belirlendi.

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        Halk Yatırım ve İntegral Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 63.860.000 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 28.000.000 TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Halka arzda satışa sunulacak payların %70’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %15 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ve %15’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 28,89 olacak. 254.140.000 TL olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 318.000.000 TL olacak.

        "DENEYİMİMİZİ SERMAYE PİYASALARINA DA YANSITMAK İSTİYORUZ"

        Fuzul GYO’nun halka arzla, öz kaynak yapısını daha da güçlendirip daha rekabetçi bir şirket olacağını söyleyen Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, “30 yılı aşkın bir süredir faaliyetlerini sürdüren, yenilikçi iş modelleriyle yepyeni sektörler oluşturan grubumuz, gayrimenkul sektöründe de Fuzul GYO ile fark yaratmaya devam edecek. Bugüne kadar imza attığımız projelerle binlerce kişiyi ev sahibi yaptık ve birikimlerini en yüksek getirisi ile değerlendirmelerini sağladık. Şimdi bu deneyimimizi halka açılarak sermaye piyasalarına da yansıtmak istiyoruz” dedi.

        Şu an Türkiye’de en önemli sektörün gayrimenkul olduğunu belirten Akbal, “Maalesef ülkemiz deprem fayları üzerinde bulunuyor. Bu nedenle yapı stoğumuzun yenilenmesi gerekiyor. Diğer yandan genç nüfusumuzun fazlalığı yeni ev ihtiyacını da her geçen gün artırıyor. Gayrimenkul şirketlerinin bu talebe uygun, yeni teknolojilere sahip, sürdürülebilir ve ulaşılabilir konutlar üretmesi şart. İşte biz Fuzul GYO olarak, bu misyonla hareket ediyoruz ve halkımızın ilgisine mazhar oluyoruz. Aynı ilginin Borsa İstanbul’da da süreceğine inancımız tam. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle sermaye yapımızı güçlendirip çok daha uygun koşullarda konutlar üreterek halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz” değerlendirmesini yaptı.

        Bugüne kadar Tem Avrasya, Başakcity, Kent Evila, Kent Ariva, Olimpa AVM, Olimpa Rezidans, Olimpa Park Plus, Vadiyaka Başakşehir ve 3. İstanbul Başakşehir projelerini hayata geçiren Fuzul GYO’nun devam eden projeleri arasında bulunan Barbaros 48, Başakşehir Avrasya 1, Başakşehir Avrasya 2, Başakşehir Avrasya 3, Fatih Otel gibi projeleri de halka arz sürecinde portföyünde yer alıyor.

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