Futsal Milli Takımı, yarın Yunanistan ile deplasmanda karşılaşacak

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Dais Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında Kocaeli'de oynanan ilk maç 3-3'lük eşitlikle tamamlanmıştı. Turu geçen taraf Elit Tura yükselecek.

Toplam 32 takımın mücadele edeceği Elit Tur maçlarında ise takımlar dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını birinci bitiren 8 takım ve en iyi 6 ikinci, 2022'de Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası finallerine katılacak.

- Aday kadro

Teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki Futsal Milli Takımı'nın Yunanistan maçı aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Adem Ağaoğlu (Trabzonspor),Emir Kağan Kadalı (Bursaspor),Erkan Çınar (Ci Grup Buca),Emre Deniz (Silvan Belediyespor)

Savunma: Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray),Onur Mengi (Sultangazispor),Doğu Demirkol (Göztepe),Muhammed Yusuf Aygün (Muğlaspor),Burak Uğurlu (Demirlibahçe),Muhammet Furkan Kılıç (Ağrı Vefaspor)

Kanat: Göktan Işılak (Galatasaray),Kamilcan Akparlak (Konya Ereğli),Burak Özdemir (Zvv Eindhoven),Melih Kaan Özkul (Beytepe Metespor),Talha Can Vardar (Kayaşehirspor),Zeynullah Türkay (Bursaspor),Mustafa Gürkan Varlık (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Forvet: Anıl Özçelik (Kasımpaşa),Cem Keskin (Piyalepaşa),Muhammed Altunay (Alibeyköy).