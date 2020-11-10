Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul-Atina seferlerinin iptal edilmesinin ardından her iki federasyonun ortak kararı ile mücadelenin 12 Kasım Perşembe günü saat 17.00'ye ertelendiği kaydedildi.

İki takım arasındaki ilk karşılaşma, 3-3 sona ermişti.